У суботу, 11 січня, Китай офіційно ввів в експлуатацію найбільший в світі радіотелескоп. Сферичний телескоп FAST буде використовуватися для проведення космічних досліджень.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Телескоп розміром з 30 футбольних полів, відомий як “небесний очей” Китаю, допоможе вченим у полюванні на позаземне життя.

FAST розташований в південно-західній провінції Китаю Гуйчжоу між схилами гір.

Будівництво телескопа завершили ще 25 вересня 2016 року, після чого послідували процедури налагодження і тестувань. В даний час він отримав національне дозвіл на початок роботи.

За словами головного інженера проекту Цзян Пена, тестові роботи FAST виявилися стабільними і надійними, і що “його чутливість була більш ніж в 2,5 рази вище, ніж у другого за величиною телескопа в світі”.

Ще в 2019 році FAST виявив загадкові радіосигнали, імовірно отримані від джерела на відстані близько 3 мільярдів світлових років від Землі. Протягом серпня та вересня телескоп виявив понад 100 швидких радіовсплесков (FRB).

Якщо все піде за планом, проект буде проливати світло на такі області, як виявлення низькочастотних гравітаційних хвиль.

Він здатний приймати до 38 гігабайт інформації в секунду. А поруч з телескопом побудували тематичний астрономічний парк для залучення туристів.

Пекін сподівається, що запуск телескопа підштовхне Китай до космічної гонки і просуне вперед космічну програму країни.