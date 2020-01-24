Про це повідомляє китайська щоденна суспільно-політична газета China Daily
Останнім виписаним пацієнтом була 56-річна жінка. Відомо, що вона була госпіталізована в Шанхаї 8 січня, а захворіла після відвідин Ухані, де було зафіксовано спалах захворювання.
За останні шість днів у жінки не було ніяких симптомів захворювання, і вона двічі була перевірена на наявність вірусу до того, як міська група експертів оцінила її стан і вирішила, що вона може бути звільнена від карантину.
Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 24 січня відомо про 25 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 800 хворих. Вже у 13 містах провінції Хубей (Китай) прийняли рішення обмежити в’їзди і виїзди, а також роботу громадського транспорту через коронавируса.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.
- Новий коронавірус, що викликає пневмонію, виявили в китайській провінції Хейлунцзян, яка межує з Амурської областю Росії.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечного коронавіруса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.