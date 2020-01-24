Національна комісія охорони здоров'я Китаю оголосила в п'ятницю, що вже 36 пацієнтів з пневмонією, інфікованих новим коронавірусом, вилікувано та виписано з лікарень.

Про це повідомляє китайська щоденна суспільно-політична газета China Daily

Останнім виписаним пацієнтом була 56-річна жінка. Відомо, що вона була госпіталізована в Шанхаї 8 січня, а захворіла після відвідин Ухані, де було зафіксовано спалах захворювання.

За останні шість днів у жінки не було ніяких симптомів захворювання, і вона двічі була перевірена на наявність вірусу до того, як міська група експертів оцінила її стан і вирішила, що вона може бути звільнена від карантину.