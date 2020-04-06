Covid-19 Україна

оновлено 06.04.2020 о 11:02

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У Китаї виросло число безсимптомних випадків коронавіруса

На территории материкового Китая зарегистрирован рост случаев бессимптомных заболеваний коронавирусом.

Понеділок, 6 квітня 2020, 11:36

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що в неділю в Китаї було зареєстровано 39 нових випадків захворювання коронавірусів, в той час, як на день раніше кількість захворювань зросла на 30 випадків.

Національна комісія охорони здоров’я заявила в понеділок, що на кінець дня в неділю було виявлено 78 нових безсимптомних випадків. В той час, як днем раніше – 47.

У цих випадках у пацієнтів не виявляються симптоми, але вони можуть передавати вірус іншим людям. Половина безсимптомних випадків коронавіруса припадає на провінцію Хубей.

В цілому, на всій території Китаю встановлено 705 осіб з безсимптомними зараженням коронавірусом. Особи перебувають під наглядом лікарів.

Зростання числа безсимптомних випадків викликає стурбованість у влади, оскільки 8 квітня було заплановано ослаблення карантинних заходів в провінції Хубей.

  • Уряди по всій Європі почали готуватися до ослаблення жорстких заходів, введених на більшій частині континенту для стримування пандемії коронавірусу.
  • Мер Києва Віталій Кличко допускає, що в разі катастрофічного зростання заражень коронавірусом COVID-19 у столиці введуть заборону на пересування автомобілями.

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