У Китаї виросло число безсимптомних випадків коронавіруса

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що в неділю в Китаї було зареєстровано 39 нових випадків захворювання коронавірусів, в той час, як на день раніше кількість захворювань зросла на 30 випадків.

Національна комісія охорони здоров’я заявила в понеділок, що на кінець дня в неділю було виявлено 78 нових безсимптомних випадків. В той час, як днем раніше – 47.

У цих випадках у пацієнтів не виявляються симптоми, але вони можуть передавати вірус іншим людям. Половина безсимптомних випадків коронавіруса припадає на провінцію Хубей.

В цілому, на всій території Китаю встановлено 705 осіб з безсимптомними зараженням коронавірусом. Особи перебувають під наглядом лікарів.

Зростання числа безсимптомних випадків викликає стурбованість у влади, оскільки 8 квітня було заплановано ослаблення карантинних заходів в провінції Хубей.