Про це повідомили в Національній комісії з охорони здоров’я КНР.

З початку епідемії на території Китаю було зафіксовано 81 171 випадок інфікування. Понад 73 тисяч з них вже одужали. Таким чином, це 90,13% від загальної кількості хворих.

При цьому, кількість жертв досягла 3277 чоловік.

Варто зазначити, що за минулу добу в Китаї було зафіксовано 78 нових випадків зараження. Померли 7 людей. Також за добу вилікувалися і виписалися з медичних установ понад 450 пацієнтів.

За час епідемії смертність від коронавірусу склала 4,03%.