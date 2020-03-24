Про це повідомили в Національній комісії з охорони здоров’я КНР.
З початку епідемії на території Китаю було зафіксовано 81 171 випадок інфікування. Понад 73 тисяч з них вже одужали. Таким чином, це 90,13% від загальної кількості хворих.
При цьому, кількість жертв досягла 3277 чоловік.
Варто зазначити, що за минулу добу в Китаї було зафіксовано 78 нових випадків зараження. Померли 7 людей. Також за добу вилікувалися і виписалися з медичних установ понад 450 пацієнтів.
За час епідемії смертність від коронавірусу склала 4,03%.
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