Минулої доби, 30 березня, в Китаї не було зареєстровано нових випадків смертей і заражень коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це свідчать дані сайту worldometers.

Однак, з початку нової доби, 31 березня, в країні показали 5 летальних випадків внаслідок захворювання коронавірусом, а також 79 випадків зараження.

При цьому, в країні з початку епідемії було зафіксовано 81 518 випадків зараження. В результаті атипічної пневмонії померли 3305 осіб. Ще 76 тисяч 52 людини вилікувалися і виписані з лікарень.

Наразі Китаю залишилося вилікувати близько 3 тисяч пацієнтів, щоб перемогти пандемію. Це за умови, що вірус не буде поширюватися далі.

За даними центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, в Китаї з початку пандемії було зафіксовано 82 тисячі 240 випадків зараження. З них 76 тисяч 194 пацієнта одужали. Не вдалося врятувати життя 3 тисяч 309 пацієнтів.

З першого місця за кількістю хворих Китай опустився на четверту позицію. Його випередили Іспанія (майже 88 тисяч випадків зараження), Італія (близько 102 тисяч випадків) і США (близько 165 тисяч хворих).