Після нетривалого затишшя, в Китаї медики знову почали фіксувати випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу таких 63.

Про це свідчать дані сайту worldometers.

Так, вчора, 8 квітня, в країні зафіксували 62 нових випадки. Ще один лабораторно підтверджених випадок було зафіксовано сьогодні, 9 квітня.

За цей же час двоє пацієнтів з діагностованим COVID-19 померли. Обидві людини були з провінції Хубей.

Більшість нових пацієнтів з COVID-19 прибули з-за кордону, або “перевезли” вірус з інших провінцій.

Згідно з даними університету Джима Хопкінса, всього з початку епідемії в Китаї зареєстровано близько 83 тисяч випадків зараження. З них 3339 виявилися летальними. 77,6 тис. пацієнтів вдалося видужати, вони виписані з лікарень.