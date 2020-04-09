Про це свідчать дані сайту worldometers.
Так, вчора, 8 квітня, в країні зафіксували 62 нових випадки. Ще один лабораторно підтверджених випадок було зафіксовано сьогодні, 9 квітня.
За цей же час двоє пацієнтів з діагностованим COVID-19 померли. Обидві людини були з провінції Хубей.
Більшість нових пацієнтів з COVID-19 прибули з-за кордону, або “перевезли” вірус з інших провінцій.
Згідно з даними університету Джима Хопкінса, всього з початку епідемії в Китаї зареєстровано близько 83 тисяч випадків зараження. З них 3339 виявилися летальними. 77,6 тис. пацієнтів вдалося видужати, вони виписані з лікарень.
- Раніше повідомлялося, що відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.
- Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.