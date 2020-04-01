Про це повідомляє Reuters.
Національна комісія охорони здоров’я Китаю нарахувала 1541 випадок можливого безсимптомного перенесення вірусу SARS-CoV-2. З них 205 – привезені з-за кордону. Більшість з них – студенти.
Медики вважають, що в разі відсутності симптомів пацієнти можуть бути переносниками, самі того не підозрюючи. Щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції в країні, медики вирішили ізолювати таких пацієнтів, а також тих, хто з ними контактував. Тривалість ізоляції складе 14 днів.
У Китаї з’являються нові випадки зараження, привезені громадянами з-за кордону.
Тим часом в Ухані, місті, яке спочатку було епіцентром поширення коронавірусу, вже сім днів не фіксуються випадки зараження і смертей від коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що китайська влада вирішила зняти блокаду з провінції Хубей, з якої почався спалах коронавірусу COVID-19.
- У Китаї одужали 90% пацієнтів, заражених коронавірусом нового типу COVID-19.