У Китаї почали публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусної інфекції. Офіційно відомо про 1541 пацієнта.

Про це повідомляє Reuters.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю нарахувала 1541 випадок можливого безсимптомного перенесення вірусу SARS-CoV-2. З них 205 – привезені з-за кордону. Більшість з них – студенти.

Медики вважають, що в разі відсутності симптомів пацієнти можуть бути переносниками, самі того не підозрюючи. Щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції в країні, медики вирішили ізолювати таких пацієнтів, а також тих, хто з ними контактував. Тривалість ізоляції складе 14 днів.

У Китаї з’являються нові випадки зараження, привезені громадянами з-за кордону.

Тим часом в Ухані, місті, яке спочатку було епіцентром поширення коронавірусу, вже сім днів не фіксуються випадки зараження і смертей від коронавірусу.