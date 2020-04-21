Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Зокрема, в провінції Шенсі зареєстрований 21 новий випадок зараження коронавірусів і ще 7 – безсимптомних випадків. Вірус виявили у мандрівників, які прибули рейсом з Москви та прямували до Пекіна.
Вірус виявили в ході медичної перевірки в аеропорту.
Нагадаємо, як і в інших країнах, Китай ввів жорсткі заходи для людей які прибувають з-за кордону.
- В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 415 нових випадків.