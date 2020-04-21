У Китаї повідомили про нові випадки коронавірусу після тритижневого спаду епідемії в північно-західних провінціях.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зокрема, в провінції Шенсі зареєстрований 21 новий випадок зараження коронавірусів і ще 7 – безсимптомних випадків. Вірус виявили у мандрівників, які прибули рейсом з Москви та прямували до Пекіна.

Вірус виявили в ході медичної перевірки в аеропорту.

Нагадаємо, як і в інших країнах, Китай ввів жорсткі заходи для людей які прибувають з-за кордону.