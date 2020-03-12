У Китаї заявили про подолання піку коронавірусу

Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN.
У країні зазначили, що кількість нових випадків зараження коронавірусом скорочується.
За його словами, епідемія залишається під контролем.
За добу в епіцентрі коронавірусу, місті Ухань, зареєстровано менше десяти нових випадків.
На території материкового Китаю було зареєстровано сім нових випадків. Шість з них – громадяни, які приїжджали з-за кордону.
В цілому, в середу, було зареєстровано 15 нових випадків зараження.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.