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У Китаї заявили про подолання піку коронавірусу

Представник державного комітету охорони здоров'я Китаю Мі Хен оголосив про подолання піку епідемії коронавірусу в країні.

Четвер, 12 березня 2020, 14:50

Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN.

У країні зазначили, що кількість нових випадків зараження коронавірусом скорочується.

За його словами, епідемія залишається під контролем.

За добу в епіцентрі коронавірусу, місті Ухань, зареєстровано менше десяти нових випадків.

На території материкового Китаю було зареєстровано сім нових випадків. Шість з них – громадяни, які приїжджали з-за кордону.

В цілому, в середу, було зареєстровано 15 нових випадків зараження.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.
Теги: Китай, коронавірус

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