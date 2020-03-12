У Китаї заявили про подолання піку коронавірусу

Представник державного комітету охорони здоров'я Китаю Мі Хен оголосив про подолання піку епідемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN.

У країні зазначили, що кількість нових випадків зараження коронавірусом скорочується.

За його словами, епідемія залишається під контролем.

За добу в епіцентрі коронавірусу, місті Ухань, зареєстровано менше десяти нових випадків.

На території материкового Китаю було зареєстровано сім нових випадків. Шість з них – громадяни, які приїжджали з-за кордону.

В цілому, в середу, було зареєстровано 15 нових випадків зараження.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.