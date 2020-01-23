У Китаї через поширення коронавіруса закрили на карантин вже друге місто з населенням понад мільйон людей.

Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що влада закрила на карантин місто Хаунган, який знаходиться в 80–ти кілометрах від міста Ухань.

Відзначається, що обидва міста знаходяться на берегах ріки Янцзи.

Населення міста Хуанган становить 7,5 мільйона людей.

На даний момент місцева влада розпорядилася закрити розважальні центри скупчення людей на зразок кінотеатрів і інтернет–клубів.

Нагадаємо, що раніше влада розпорядилася перекрити всі шляхи дорожнього і авіасполучення в місто Ухань.

Нагадаємо, що кількість жертв китайського нетипового коронавіруса зросла 17 людей.