Про це повідомляє CNN.
Уточнюється, що влада закрила на карантин місто Хаунган, який знаходиться в 80–ти кілометрах від міста Ухань.
Відзначається, що обидва міста знаходяться на берегах ріки Янцзи.
Населення міста Хуанган становить 7,5 мільйона людей.
На даний момент місцева влада розпорядилася закрити розважальні центри скупчення людей на зразок кінотеатрів і інтернет–клубів.
Нагадаємо, що раніше влада розпорядилася перекрити всі шляхи дорожнього і авіасполучення в місто Ухань.
Нагадаємо, що кількість жертв китайського нетипового коронавіруса зросла 17 людей.
- Британський аеропорт “Хітроу” введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, постраждалих від нового коронавируса в Китаї.