30 грудня в Китаї запустили перший автономний швидкісний поїзд G8811, який розганяється до 350 км / ч.

Про це повідомляє місцеве видання Xinhua.

Презентація поїзда відбулася в рамках відкриття залізниці, присвяченій підготовці до Олімпійських ігор 2022.

У повідомленні сказано, що поїзд G8811 може автоматично запускатися і зупинятися, відкривати і закривати двері, а також запобігати аварійним ситуаціям. В поїзді є сигнал 5G, а також можливість для бездротової зарядки телефонів.

Також в поїзді є майданчик для сноубордистів і лижників, які братимуть участь в Олімпіаді.

Нова залізнична лінія з’єднує два міста – Пекін і Чжанцзякоу. Дістатися з міста до міста можна буде за 47 хвилин замість трьох годин, як було раніше.

На залізничній колії довжиною 174 км розташовано десять станцій. Щоб поїзди могли їхати через мальовничі місця, було побудовано кілька підземних тунелів. Будівництво тривало близько чотирьох років.