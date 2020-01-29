Китайське відділення американського автовиробника Tesla повідомило своїм клієнтам, що через спалах коронавірусу в КНР вони зможуть безкоштовно заряджати електромобілі на фірмових станціях Supercharger.

Про це повідомляє видання CNET.

Така можливість буде дійсна протягом “надзвичайного періоду” – до завершення смертоносного спалаху вірусу 2019 nCoV.

Рішення компанії продиктовано бажанням знизити ризик передачі інфекції. Так, у Tesla вважають, що можливість безкоштовної підзарядки дозволить власникам електромобілів менше користуватися громадським транспортом.

Повідомлення про те, що зарядка стала безкоштовною, виводиться на екран електромобілів Tesla в Китаї.

“Щоб полегшити вашу подорож під час спалаху епідемії, відтепер ми даємо доступ до безкоштовної підзарядки для всіх транспортних засобів Tesla доти, доки епідемія не припиниться. Ми сподіваємося, що в цей надзвичайний період ви зможете за необхідності ефективно поповнювати електроенергію і безперешкодно користуватися автомобілем”, – йдеться в повідомленні китайською мовою, яке цитує видання Electrek.

Коли зарядка знову стане платною, автовиробник обов’язково повідомить про це клієнтам.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли компанія Tesla вдається до подібних заходів у надзвичайних ситуаціях. Наприклад, раніше безкоштовна зарядка надавалася в регіонах, де вирували урагани і лісові пожежі.

Також компанія скасовувала програмні обмеження акумуляторів, за рахунок чого збільшувався пробіг без підзарядки.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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