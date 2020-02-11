Про це повідомляє телеканал CNN.
Вірус 2019-nCoV заразив більше 43 090 людей, а число смертей становить 1 016 осіб. У самому Китаї число заражених становить 42 638 осіб.
Згідно з останніми підрахунками Національної комісії охорони здоров’я Китаю, опівночі за місцевим часом було зареєстровано 7 333 серйозних випадків, а 3 996 осіб були виписані.
За межами Китаю вірус зареєстровано в 24 країнах.
Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що Міністерство охорони здоров’я України перевіряє стан здоров’я п’яти людей із підозрою на коронавірус.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Через швидке поширення коронавірусу в Китаї, зокрема в провінції Хубей, українців, які просили про евакуацію, перевезуть до Києва.
- Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла, яким повинен бути алгоритм дій людини, що підозрює, що могла заразитися новим коронавірусом.
- Станом на 11 лютого внаслідок поширення коронавірусу 2019-nCoV з Китаю заражені 42 тисячі 638 осіб. За добу в КНР померли 106 місцевих жителів, 3996 осіб одужали, їх виписали з лікарень.