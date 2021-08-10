Китаєм протягом 17 місяців мігрують 14 слонів. Людей, що мешкають на шляху їх міграції, доводиться евакуювати, аби шлях тварин був безпечним.

Про це повідомляє BBC.

Слони вирішили мігрувати 17 місяців тому. Вони вийшли із заповідника в провінції Юньнань. Оскільки азійські слони – тварини рідкісні, за ними постійно спостерігали понад 25 тисяч китайських поліціянтів.

Чому слони вийшли з заповідника – невідомо. Поліціянти спостерігали за стадом за допомогою дронів та спеціального транспорту.

В міру того, як слони вибудовували свій маршрут, з невеликих поселень доводилося евакуювати людей. Загалом, свої будинки залишили 150 тисяч осіб. Це пов’язано зі спробами людей захистити свої помешкання та посіви від слонів.

Протягом всього часу міграції слони пройшли майже 500 км. Вони йшли через поля, села та містечка, з’їли та затоптали врожаю на мільйони доларів, руйнували будівлі.

Захисники тварин намагалися зупинити стадо, розвернути слонів та скерувати їх на шлях до заповідника Меньянцзі. В понеділок, 9 серпня, слони нарешті розвернулися та вирушили на південь. Аби все ж розвернути слонів, довелося використати електричні загорожі, приманки у вигляді їжі та штучно створені дороги.

Наразі в Китаї загалом 300 диких слонів. Вони проживають стадами на півдні провінції Юньнань.