Китайського мільярдера Сунь Дау засудили до 18 років ув'язнення та штрафу майже в 500 тисяч доларів (3,11 млн юанів). Штраф має сплатити компанія Sun's Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Дау відомий, як бізнесмен, що не підтримує владу комуністичного Китаю.

Про це повідомляє американське видання NPR.

Суд китайського міста Гаобейдіан визнав бізнесмена винним за вісьмома пунктами в злочинах, серед яких: збір людей для нападу на державні заклади, перешкоджання роботі урядовців, а також – провокації. Останнє звинувачення – найчастіше стосовно дисидентів.

Окрім самого Дау, поліція затримала 19-х його родичів та ділових партнерів (вони отримали від 15 місяців до 12 років ув’язнення) в листопаді 2020 року. Арешт відбувався після того, як його компанія розпочала спір з державним конкурентом. Після цього країна отримала активи його компанії, а також звільнила всіх працівників.

Це не вплинуло на волевиявлення мільярдера. Він критикував сільськогосподарську політику Китаю та вимагав свободи для фермерів заради захисту їх економічних інтересів.

Про скандальні заяви Дау стало відомо у 2019 році. Тоді було опубліковано відео з ферми, де свині померли внаслідок африканської чуми. Тоді бізнесмен заявив, що про це має знати весь світ, бо масштаби спалаху чуми намагались приховати. Коли відео викликало суспільний резонанс, бізнесмен показав фотографії тисяч померлих свиней, змусивши владу відреагувати.

У 2003 році мільярдера звинувачували в незаконному зборі грошей, намагаючись заарештувати, але пізніше вирок скасували.