10 липня в Китаї вважають першим днем нового масштабного спалаху коронавірусу через штам Delta. Носієм міг бути чоловік з Росії, який прилетів до китайського міста Нанкін рейсом CA910 авіакомпанії Air China.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловік летів з Москви та вже був інфікований коронавірусом штаму Delta. Після того, як пасажири покинули літак, туди зайшли працівники аеропорту, аби прибрати сміття. Звідти вони вийшли інфікованими коронавірусом штаму Delta, що й спричинило новий спалах – наймасштабніший з часів першої хвилі в Ухані.

Після цього, протягом кількох тижнів, коронавірус штаму Delta виявили щонайменше у 16 китайських провінціях та муніципалітетах. Більшість кластерів заражень пов’язані саме з Нанкіном.

Поки що в країні небагато випадків заражень цим штамом вірусу, однак експерти переймаються через те, що зовсім скоро носії можуть з’явитися в таких містах, як Шанхай, Ухань чи Пекін, що спровокує нову хвилю.

Після виявлення перших випадків в Китаї почали діяти за звичною схемою – масово тестувати людей, зачиняти міста на карантин, припиняти транспортне сполучення в деяких містах і так далі. Такі методи в Китаї називають стратегією нульової терпимості або ліквідації. За аналогічним сценарієм діють в Австралії, Сингапурі та Новій Зеландії.