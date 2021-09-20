Китайський застосунок для перегляду та створення коротких відео Douyin (китайський аналог TikTok) обмежив доступ для дітей у віці до 14 років.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

З суботи, 18 вересня, всі автентифіковані користувачі Douyin у віці до 14 років отримують доступ до додатків лише у “молодіжному режимі”.

Цей режим дозволяє користуватися застосунком не більше ніж 40 хвилин на день і виключно з 18 до 22-ї години.

В Douyin зазначили, що це найбільш суворі правила користування, які соцмережа коли-небудь запроваджувала.

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Цей крок вписується в нову стратегію китайського уряду, що передбачає посилення контролю над Інтернетом. Обмеження доступу неповнолітніх уряд мотивує необхідністю убезпечити їх від ризиків, як-от поклоніння Інтернет-зіркам.

Інший популярний в Китаї додаток, WeChat, має аналогічний режим для молодших користувачів. Вони не мають доступу до деяких ігор та функцій, зокрема, не можуть робити покупки або шукати друзів поруч із собою.

Зауважимо, Douyin, як і TikTok, належить пекінській компанії ByteDance. Вони мають майже однаковий інтерфейс, але спільного доступу до контенту користувачів платформ немає. Douyin працює у країнах, у яких недоступний TikTok, зокрема, у Китаї.