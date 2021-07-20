Влада Китаю скасувала всі обмежувальні заходи та штрафи для громадян, що хочуть мати третю дитину.

Про це повідомляє англомовна щоденна газета Комуністичної партії Китаю China Daily. Відповідне рішення китайської влади опубліковано урядовою агенцією новин “Сіньхуа“.

Як сповіщалося, прагнучи зупинити демографічну кризу Китай оголосив, що дозволить сім’ям мати трьох дітей.

Тепер влада вирішила скасувати обмежувальні заходи, як плата за соціальну підтримку, і скасувати відповідні штрафи за третю дитину.

Державні ЗМІ пишуть, що це зроблено “з метою розв’язання проблем старіння, падіння народжуваності та інших демографічних проблем, з якими стикається країна”.

Згідно з китайськими правилами планування сім’ї, парам, як правило, потрібно отримувати офіційні документи для розширення сімей.

Тепер це відбуватиметься за новими правилами, однак їх перегляд все ще триває. Влада автономного регіону Тибет оголосила про реєстрацію пар, що планують третю дитину, але подати документи буде можливо тільки після запровадження нових правил. А уряд округу Сюнін в провінції Аньхой просить пари вже зараз повідомляти місцеві органи влади про свої рішення про народження третьої дитини, аби мати змогу своєчасно отримати доступ до послуг, пов’язаних з вагітністю та народження дітей, даючи змогу отримати документи потім.