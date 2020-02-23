Про це 23 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.
22 лютого 31 провінційний район на материковій частині Китаю, а також синьцзянських виробничо-будівельний корпус повідомили про 648 нові випадки інфекцій, 882 нові випадки підозри на зараження і 97 смертельних випадки.
2230 пацієнтів були виписані з лікарень після одужання. 22 128 осіб, які мали тісний контакт з інфікованими пацієнтами, звільнені від медичного спостереження.
22 лютого в самій провінції Хубей повідомили про 630 нові випадки інфекції (в тому числі 541 в Ухані).
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- На території Лівії підтверджено перший випадок зараження коронавірусом з Китаю. Зараженою виявилася жінка, яка прилетіла з Ірану.
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