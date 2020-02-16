Влада китайської провінції Хубей, що є центром спалаху смертельного коронавірусу, посилила обмеження на пересування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, було вирішено обмежити рух транспорту на території провінції. На думку влади, це допоможе зупинити поширення вірусу.

“Заходи профілактики і контролю над епідемією в нашій провінції вступили у вирішальну стадію, але ситуація як і раніше дуже серйозна. Для того, щоб ефективно ізолювати джерело вірусу, перервати шляхи його передачі і стримати поширення хвороби, прийнято рішення посилити заходи профілактики та контролю”, – йдеться в заяві влади, яку оприлюднило агентство Xinhua.

Так, прийнято рішення “всебічно посилити контроль за дорожнім рухом в кожному місті”: зокрема, “вжити тимчасових заходів для скорочення поїздок на автомобілі”.

Пересування дозволено пожежним і аварійним автомобілям, авто швидкої допомоги і поліції, а також службовим машинам і громадському транспорту.

Особливий режим пересування вводиться і для громадян. Жителям провінції рекомендовано залишатися вдома і залишати житло тільки в разі надзвичайної ситуації.

“Всі жителі повинні свідомо дотримуватися правил профілактики і боротьби з епідеміями. Потрібно суворо дотримуватися носіння масок у громадських місцях, не виходити на вулицю без необхідності, утримуватися від участі в колективних заходах”, – йдеться в рекомендаціях влади.

У разі виявлення симптомів коронавірусу жителі провінції Хубей повинні негайно звернутися за медичною допомогою.

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