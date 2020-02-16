Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, було вирішено обмежити рух транспорту на території провінції. На думку влади, це допоможе зупинити поширення вірусу.
“Заходи профілактики і контролю над епідемією в нашій провінції вступили у вирішальну стадію, але ситуація як і раніше дуже серйозна. Для того, щоб ефективно ізолювати джерело вірусу, перервати шляхи його передачі і стримати поширення хвороби, прийнято рішення посилити заходи профілактики та контролю”, – йдеться в заяві влади, яку оприлюднило агентство Xinhua.
Так, прийнято рішення “всебічно посилити контроль за дорожнім рухом в кожному місті”: зокрема, “вжити тимчасових заходів для скорочення поїздок на автомобілі”.
Пересування дозволено пожежним і аварійним автомобілям, авто швидкої допомоги і поліції, а також службовим машинам і громадському транспорту.
Особливий режим пересування вводиться і для громадян. Жителям провінції рекомендовано залишатися вдома і залишати житло тільки в разі надзвичайної ситуації.
“Всі жителі повинні свідомо дотримуватися правил профілактики і боротьби з епідеміями. Потрібно суворо дотримуватися носіння масок у громадських місцях, не виходити на вулицю без необхідності, утримуватися від участі в колективних заходах”, – йдеться в рекомендаціях влади.
У разі виявлення симптомів коронавірусу жителі провінції Хубей повинні негайно звернутися за медичною допомогою.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків.
- В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку смертельного коронавірусу COVID-19.
- Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб.