Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" і "Слуга народу" стали лідерами за відвідуванням позачергових засідань Верховної Ради під час карантину.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

“Найвищі показники відвідування в “Європейської солідарності”, 90% депутатів якої регулярно приходили на засідання Ради. Вони стали лідерами з відвідування у кожний з днів, коли відбувалися позачергові засідання. На другому місці – “Слуга народу”. В середньому 86% депутатів монобільшості з’являлися на засіданнях Ради”, – йдеться у повідомленні.

Третій результат у фракції “Голос” – 75% депутатів фракції відвідували позачергові засідання Ради під час карантину.

Посередні показники в групи “Довіра” (як правило, 69% депутатів групи були зареєстровані), позафракційних (65%) та “Опозиційної платформи – За життя” (63%).

Найнижчі результати – у ВО “Батьківщина” (51%) та групи “За майбутнє” (42%).

“Варто відзначити, що ряд депутатів пропускали засідання Ради з об’єктивних причин, пов’язаних із ситуацією з коронавірусом. Так, частина депутатів не відвідувала засідання, оскільки раніше вони перебували за кордоном, ще в частини виявили коронавірус. При цьому загальні показники відвідування не надто відрізнялися від тих, як депутати зазвичай відвідують Раду. Так, під час 2 сесії Ради (вересень-січень) в середньому Раду відвідували 348 народних депутатів, під час карантину – 328”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За даними КВУ, всього з моменту оголошення карантину 11 березня відбулося шість позачергових пленарних засідань ВР.

В середньому на них було зареєстровано 328 народних депутатів. Тобто, близько 100 політиків не відвідували засідання Ради під час карантину.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.