У січні 2021 року Кабмін планує ввести повторний локдаун у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу. Очевидно, що школярі знову будуть навчатися дистанційно. Втім школи столиці готові до змін у роботі під час локдауну.

Про це заявила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян у коментарі “Громадському радіо“.

За словами чиновниці, розглядається два варіанти розвитку подій під час локдауну.

“Якщо ми зайдемо у локдаун, який ймовірно триватиме до 23 січня, то всі заклади освіти закриються. Так, якщо канікули завершаться 11 січня, то перший тиждень навчання розпочнеться дистанційно”, – розповіла чиновниця.

В КМДА зазначили, що ґрунтовно підготувалися до відновлення навчання після тривалого карантину. У київських школах ситуацію з коронавірусом контролюють та перевіряють заклади освіти щодня.

У другому півріччі більше уваги приділять саме випускникам, у кінці року вони повинні складати ЗНО.

Що стосується новорічних заходів, то їх не заборонятимуть, але рекомендують проводити у межах одного колективу без батьків та учнів інших класів.

Після свята актову залу необхідно продезінфікувати та провітрити.

Департамент звернувся із відкритим листом до батьків та попросив їх не наполягати на проведенні новорічних заходів у школі. Фіданян зазначила, що ініціаторами таких активностей частіше є саме батьки.