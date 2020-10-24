У Північній Кореї (КНДР) закликали громадян не залишати приміщення, оскільки сезонний потік "жовтого пилу з Китаю" нібито може принести в країну коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідна інформація була поширена в державних ЗМІ КНДР.

“Оскільки нова коронавірусна інфекція продовжує поширюватися по всьому світу, необхідність боротися з жовтим пилом і вживати ретельних заходів стає все більш критичною”, – говорилося в публікації офіційної партійної газети Північної Кореї “Rodong Sinmun”.

На державному телебаченні КНДР заявили, що жовтий пил нібито може вміщати важкі метали і патогени мікроорганізмів, зокрема вірусів. Громадян закликали утриматися від активних заходів на свіжому повітрі і дотримуватися вказівок щодо профілактики при виході на вулицю (зокрема, носити маски).

“Люди повинні звертати увагу на особисту гігієну після повернення з вулиці. Крім того, робітники повинні уникати будівельних робіт на відкритому повітрі навіть на місцях реконструкції”, – говорилося в новинах на телебаченні.

Як повідомляє агентство ВВС, у четвер після оголошення попередження вулиці столиці КНДР Пхеньяна були практично порожніми.

Жовтий пил – це пісок із пустелі Гобі, яка знаходиться на території Монголії та Китаю. У певний час року пил і пісок з пустелі в результаті пилових бур піднімаються у вигляді щільних хмар. Ці хмари переносяться вітрами над Китаєм, Північною і Південною Кореєю і Японією.

Як зазначає Reuters, твердження, що COVID-19 може поширитися на КНДР з пустелі Гобі, розташованої на відстані близько 1900 км від країни, безпідставні. Так, загальноприйнятою соціальною дистанцією вважаються 2 метри. Хоча американські Центри з контролю і профілактики захворювань заявляли, що краплі, що містять вірус, можуть іноді затримуватися в повітрі годинами.

Агентство нагадує, що КНДР не надає інформації про статистику захворюваності на COVID-19.