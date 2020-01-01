Про це повідомляє The New York Times
Лідер КНДР заявив, що його країна більше “не відчуває морального обов’язку щодо мораторію на випробування ядерної зброї і далекосяжних балістичних ракет”.
За його словами, скоро в КНДР представлять світові нову стратегічну зброю.
Раніше Кім Чен Ин заявляв про те, що протягом двох років не будуть проводиться ядерні випробування. Таку заяву він зробив на тлі можливого скасування санкцій з боку США.
Політик сказав, що його країна “перейде до шокуючих фактичних дій”, які змусять Сполучені Штати “заплатити за страждання наших людей”. Він зазначив, що “гангстерські дії” Вашингтона перешкоджають економічному зростанню КНДР.
- Раніше лідер Північнокорейської народної республіки Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні довірчі відносини з американським президентом Дональдом Трампом.
- На початку жовтня Північна Корея провела черговий запуск своїх ракет в бік Японського моря після того, як було заявлено про переговори з США про денуклеаризацію.
- Попередні переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в кінці лютого 2019 року в столиці В’єтнаму Ханої і завершилися без підписання будь-якої угоди.