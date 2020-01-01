Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що його країна не має наміру продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї в 2020 році.

Про це повідомляє The New York Times

Лідер КНДР заявив, що його країна більше “не відчуває морального обов’язку щодо мораторію на випробування ядерної зброї і далекосяжних балістичних ракет”.

За його словами, скоро в КНДР представлять світові нову стратегічну зброю.

Раніше Кім Чен Ин заявляв про те, що протягом двох років не будуть проводиться ядерні випробування. Таку заяву він зробив на тлі можливого скасування санкцій з боку США.

Політик сказав, що його країна “перейде до шокуючих фактичних дій”, які змусять Сполучені Штати “заплатити за страждання наших людей”. Він зазначив, що “гангстерські дії” Вашингтона перешкоджають економічному зростанню КНДР.