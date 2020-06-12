Про це повідомляє прес-служба поліції.

Уточнюється, що поліцейські отримали повідомлення про конфлікт, який виник між місцевими жителями в селі Княжичі.

“Конфлікт між односельцями виник на грунті поведінки малолітніх дітей. Під час інциденту батько дитини здійснив постріли в сторону свого сусіда. Потерпілим виявився депутат Броварської районної ради, у нього поранення нижніх кінцівок”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що у стрільця було вилучено газову зброю, перероблену в травматичну. Дана зброя було направлена на проведення експертизи.

“За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу. Слідчі видали потерпілому постанову на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня отриманих тілесних ушкоджень”, – йдеться в повідомленні.