У Колумбії продовжили на два тижні карантинні обмеження, пов'язані з епідемією коронавірусу, з деякими послабленнями. Зокрема, дітям дозволили тричі на тиждень гуляти на вулиці по 30 хвилин.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що обов’язковий карантин в країні буде продовжено ще на два тижні.

В країні карантин до цього продовжували вже двічі. У період з 11 по 25 травня в країні розширять обов’язкову превентивну ізоляцію.

У Колумбії з 11 травня планують відновити роботу промислових секторів, а також продаж автомобілів. Також дозволять роботу виробництва і будівельного сектора.

“Ми також збираємося почати робити кроки щодо активізації роздрібної торгівлі, у якій будуть рівні відповідальності, яка буде дотримуватися протоколів”, – сказав Дуке.

Окремі муніципалітети, де не будуть фіксувати нові випадки коронавірусу, будуть ще більше скасовувати заходи карантину.

При цьому, в країні не планують відновлювати роботу барів, клубів, ресторанів. Також заборонено масові заходи.

Ще одне з послаблень – дозволено виходити на вулицю дітям у віці від 6 до 17 років тричі на тиждень протягом 30 хвилин. При цьому, діти до 14 років повинні гуляти на вулиці тільки в супроводі дорослих, який не входить в групу високого ризику.

На сьогоднішній день в Колумбії зареєстровано понад 8600 підтверджених випадків захворювання, серед яких 378 смертельних випадків.

Загальнонаціональний карантин в країні введено 24 березня.