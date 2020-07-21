Таку цифру озвучив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За його словами, 20% обіцянок за рік – це хороший показник, адже попереду у президента ще чотири роки роботи.
“Якщо взяти п’ятирічну програму президента за основними пунктами, які він озвучував, то ми порахували, що близько 20% тих обіцянок, які він зробив – це питання зняття недоторканності, відповідальності за кнопкодавство т.д. – він уже виконав”, – заявив він .
Стефанчук додав, що далі президент займеться системними перетвореннями, а також економічними реформами.
“І тут у нас вже є готові напрацьовані відповіді. Як вони будуть просуватися – подивимося. Але і у президента, і у Ради є наміри, щоб це втілилося”, – додав він.
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