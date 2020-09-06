Колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії Піт Буттіджич увійшов в розширену команду перехідного періоду Білого дому і консультаційну раду Джо Байдена.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Разом з ним до команди приєдналися високопоставлені чиновники, які працювали при президентові Бараку Обамі. Зокрема, в команду увійшли, губернатор Нью-Мексико Мішель Лухан Грішам, колишній економічний радник Обами Джеффрі Зієнтс, представник Луїзіани Седрік Річмонд і його радник з кампанії Аніта Данн.

Соратник Байдена Тед Кайфман зазначає, що зібрані Байденом союзники повинні допомогти йому вирішувати нагальні завдання, які стоять перед країною. Зокрема, мова йде про кризу в системі охорони здоров’я і економіці США.