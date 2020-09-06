Про це повідомляє агентство Reuters.
Разом з ним до команди приєдналися високопоставлені чиновники, які працювали при президентові Бараку Обамі. Зокрема, в команду увійшли, губернатор Нью-Мексико Мішель Лухан Грішам, колишній економічний радник Обами Джеффрі Зієнтс, представник Луїзіани Седрік Річмонд і його радник з кампанії Аніта Данн.
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