В Комітеті з міжнародних відносин Сенату США не дали однозначну оцінку саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Думки представників Демократичної та Республіканської партій розділились.

Про це сказано в заявах членів комітету, республіканця Джеймса Ріша та демократа Боба Мендеса.

Республіканець Ріш висловив розчарування результатами саміту, а демократ Мендес високо оцінив сказане американським президентом під час пресконференції.

“В той час, як недавня зустріч “Великої сімки” і НАТО дали деякі позитивні результати, я розчарований через ті питання, які не вдалося вирішити після саміту… Я розчарований тим, що будівництво газопроводу “Північний потік – 2″ з кожним днем наближається до завершення. Я розчарований через те, що Байден нічого не сказав в контексті того, що Росія порушує Договір про ракети середньої та меншої дальності, в той час, як адміністрація Байдена в односторонньому порядку віддає озброєння”, – сказав республіканець.

Також йому не сподобалося, що США та Росії не вдалося предметно домовитися хоча б по одному з питань.

“Я занепокоєний, що ми пропустили можливість реалізувати новий підхід до Росії, який би дійсно протистояв її негативній поведінці у всьому світі”, – резюмував він.

Водночас демократ Боб Мендес висловив діаметрально протилежну думку.

“Сьогодні американці видихнули з полегшенням, зрозумівши, що наш президент розуміє, як важливо захищати наших друзів та відстоювати права людини, і, відверто каже правду тим, хто намагається нам нашкодити… Президент Байден зробив свою справу та став на захист американського народу, ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати дадуть відаовідь на агресію Кремля, коли б вона не відбулася”, – сказав політик.

На думку Мендеса, Байден “піде на рішучі, однак раціональні кроки”, якщо поведінка Путіна не зміниться.

Він пояснив, що Байден дав сигнал, що буде взаємодіяти з Росією щодо питань з контролю над озброєнням, аби уникнути ядерної війни.