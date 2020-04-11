У Демократичній Республіці Конго зафіксовано новий випадок зараження вірусом Ебола більше ніж через місяця після того, як медики вилікували останню пацієнтку.

Про це повідомили на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомлялося раніше, 3 березня з медичного центру в місті Бені (Демократична Республіка Конго, Африка) було виписано останню пацієнтку, хвору вірусом Ебола.

5 березня місцеві лікарі відсвяткували одужання пацієнтки.

Очікувалося, що через 42 дні (15 квітня) після завершення лікування останньої пацієнтки буде оголошено про закінчення епідемії.

Але про новий випадок зараження стало відомо 10 квітня.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що заразився житель міста Бені.

“Хоча ми не раді цьому, але ми цього чекали. Саме з цієї причини ми тримали групи реагування в Бені і інших районах високого ризику”, – сказав він.

Тепер медики намагаються встановити всіх осіб, які контактували з хворим, і запропонувати їм вакцинацію.

Надзвичайний комітет ВООЗ збереться на наступному тижні, щоб переглянути свої рекомендації в світлі нової інформації.

Варто нагадати, що останній спалах Еболи було оголошено 1 серпня 2018 року.