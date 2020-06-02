У Демократичній Республіці Конго загинуло 5 осіб від нового спалаху вірусу Ебола.

Про це повідомляється в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

За даними Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй, п’ять чоловік, включаючи 15-річну дівчинку, померли від Еболи в результаті нового спалаху вірусу.

У ЮНІСЕФ зареєстрували 9 смертельних випадків.

“Смерть сталася між 18 і 30 травня, але причина смерті була підтверджена вчора”, – сказано в повідомленні.

Раніше в понеділок генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреесус написав у Твіттері новина про те, що шість випадків були зареєстровані в Мбандаці, в північно-західній провінції Конго.

Це 11-тий в країні спалах потенційно смертельного вірусу, який має рівень смертності від 25% до 90%.