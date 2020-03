Про це повідомляється в Twitter Всесвітньої організації охорони здоров’я.

“Доктор Кейта, галузевий координатор ВООЗ в Бені, вітає Масик Мухасо – останню пацієнтку, яка покинула лікувальний центр Ебола, а також наші команди ВООЗ, міністерство охорони здоров’я Конго, партнерів, включаючи Шеха Фаріда Рахата (активіста – ред.) й місію ЮНІСЕФ в Конго, місцеву владу Бені, які допомагали досягти такого результату”, – сказано в повідомленні.

#HealthHeroes in #Beni celebrating the last #Ebola patient in #DRC to be discharged from a treatment centre! @WHO congratulates all of our partners. We will remain in full response mode for the remainder of the observation period. pic.twitter.com/Hxjir9EwYL

— WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020