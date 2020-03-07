3 березня з медичного центру в місті Бені (Демократична Республіка Конго, Африка) була виписана остання пацієнтка, хвора вірусом Ебола.

Про це повідомляється в Twitter Всесвітньої організації охорони здоров’я.

“Доктор Кейта, галузевий координатор ВООЗ в Бені, вітає Масик Мухасо – останню пацієнтку, яка покинула лікувальний центр Ебола, а також наші команди ВООЗ, міністерство охорони здоров’я Конго, партнерів, включаючи Шеха Фаріда Рахата (активіста – ред.) й місію ЮНІСЕФ в Конго, місцеву владу Бені, які допомагали досягти такого результату”, – сказано в повідомленні.

#HealthHeroes in #Beni celebrating the last #Ebola patient in #DRC to be discharged from a treatment centre! @WHO congratulates all of our partners. We will remain in full response mode for the remainder of the observation period. pic.twitter.com/Hxjir9EwYL — WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020

Незважаючи на те, що пацієнтку вилікували, 46 осіб, з якими вона раніше контактувала, знаходяться під наглядом лікарів.

5 березня місцеві лікарі відсвяткували одужання пацієнтки від Еболи.

Також варто зазначити, що через 42 дні після завершення лікування останньої пацієнтки буде оголошено про закінчення епідемії Ебола.

Варто нагадати, що останній спалах Еболи було оголошено 1 серпня 2018 року.