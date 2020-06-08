Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Тиждень тому влада Конго повідомили про шість випадків зараження в північно-західному місті Мбандака.
За даними ВООЗ, всього в даний час зареєстровано дев’ять підтверджених випадків захворювання і три ймовірних випадки захворювання в Мбандаці і її околицях. Шестеро з них померли.
Епідемія Ебола бушує на сході країни з 2018 року.
Місто розташоване на річці Конго, недалеко від кордону з Республікою Конго.
- В серпні вчені заявили, що створили ліки, які незабаром зможуть повністю виліковувати і запобігати вірусу Ебола.