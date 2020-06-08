Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що в результаті нового спалаху епідемії вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго, були заражені 12 осіб.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Тиждень тому влада Конго повідомили про шість випадків зараження в північно-західному місті Мбандака.

За даними ВООЗ, всього в даний час зареєстровано дев’ять підтверджених випадків захворювання і три ймовірних випадки захворювання в Мбандаці і її околицях. Шестеро з них померли.

Епідемія Ебола бушує на сході країни з 2018 року.

Місто розташоване на річці Конго, недалеко від кордону з Республікою Конго.