Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Тиждень тому влада Конго повідомили про шість випадків зараження в північно-західному місті Мбандака.

За даними ВООЗ, всього в даний час зареєстровано дев’ять підтверджених випадків захворювання і три ймовірних випадки захворювання в Мбандаці і її околицях. Шестеро з них померли.

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило ...

Епідемія Ебола бушує на сході країни з 2018 року.

Місто розташоване на річці Конго, недалеко від кордону з Республікою Конго.

  • В серпні вчені заявили, що створили ліки, які незабаром зможуть повністю виліковувати і запобігати вірусу Ебола.