До Конгресу США внесли резолюцію про сильну двопартійну підтримку України та її народу.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті члена Палати представників США Марсі Каптур.

Резолюцію внесла так звана група підтримки України в Палаті представників.

Відзначається, що такий захід підтверджує стратегічну зацікавленість США в зміцненні свободи і демократії в Європі, “що неможливо, якщо Сполучені Штати не підтримають Україну в її боротьбі проти російської агресії”.

Серед ініціаторів резолюції – співголови групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур (Огайо), Енді Харріс (Меріленд), Майк Квілі (Іллінойс), Брайан Фіцпатрік (Пенсільванія).

“Будучи співголовами двопартійної української групи в Конгресі, ми раді представити цю двопартійну резолюцію, що підтверджує підтримку США українського народу і українського демократичного напрямку, вільного від російського злочинного впливу”, – йдеться в заяві конгресменів.

Резолюція була внесена на розгляд Конгресу в день, коли в Сенаті зачитали статті імпічменту президента США Дональда Трампа.

“В час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли президент Росії Володимир Путін захопив владу, Україна продовжує вживати заходів для посилення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України посилить інтереси національної безпеки США в регіоні і в усьому світі”, – заявили законодавці.