Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так в понеділок, 16 грудня, судовий комітет представив фінальний звіт у справі про імпічмент президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа. Цей фінальний звіт є одним з кроків для розгляду статей звинувачення Трампа Сенатом.

У 658-сторінковий документ увійшли видані раніше звіти комітету з розвідки з доказами проти Трампа та судового комітету з роз’ясненнями конституційних підстав для імпічменту. Також опубліковані погляди республіканців, які оскаржують розслідування та стверджують, що президент не скоював злочинів.

Так у доповіді демократи пояснюють обставини розслідування імпічмент, зокрема, увага приділяється питанню про те, що президент мав можливість брати участь в слуханнях, але не зробив цього. Крім того, в доповіді стверджується, зокрема, що Трамп скоїв злочини, навіть якщо вони не були прямо згадані в статтях про імпічмент, включаючи хабарництво та шахрайство з використанням електронних засобів.

У свою чергу республіканці в звіті звинувачують демократів в несправедливому процесі, який не встановив, що президент зробив будь-які бездоганні злочину.

Очікується, що розгляд двох статей звинувачення у справі про імпічмент Трампа відбудеться в середу, 17 грудня.