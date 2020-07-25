У Конгресі США досі не ухвалили рішення з приводу того, чи варто і далі платити американцям допомогу з безробіття в розмірі $600 на тиждень.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Йдеться про продовження пільг по безробіттю для американців, які зазнають труднощів у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Термін дії додаткових пільг, введених у зв’язку з епідемією, закінчується 31 липня. У зв’язку з цим мільйони безробітних американців опинилися в підвішеному стані. Це був останній тиждень, коли вони отримають $600 допомоги.

Конгрес же поки не досягнув компромісу у питанні про продовження пільг.

Так, представники Республіканської партії як і раніше розходяться в думках щодо обсягу виплат, що затримує затвердження нового пакету допомоги.

Законодавці-“республіканці” обговорюють можливість скорочення виплат по безробіттю і, можливо, введення бонусу для тих, хто приймає пропозицію про роботу.

“Республіканці” посилаються на дані, згідно з якими деякі американці отримують більше грошей у вигляді допомоги по безробіттю, ніж вони отримували, коли працювали. Законодавці висловлюють побоювання, що через доплати громадяни не поспішають працевлаштовуватися.

Водночас представники Демократичної партії запропонували продовжити виплату $600 допомоги до 2021 року.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін запевнив у четвер, що продовження програми допомоги, яка була частиною прийнятого в березні пакету економічних антикризових заходів на суму 2 трильйони доларів, є пріоритетним завданням.

“Ми не збираємося платити людям більше за те, щоб вони залишалися вдома, а не на роботі. Але ми хочемо, щоб люди, які не можуть знайти роботу, отримували розумну заміну заробітної плати. Тому ми обдумуємо компенсацію заробітної плати в розмірі близько 70 % і працюємо над деталями”, – наголосив він.

Американці страждають, незважаючи на додаткові виплати

Як раніше писало агентство Bloomberg, федеральна та місцева влада в США ввела заборону на виселення через спалах коронавірусу, однак її терміни завершуються. У зв’язку з цим багато громадян можуть зіткнутися із загрозою виселення (через неможливість заплатити орендну плату).

Згідно з даними опитування Бюро перепису населення США, у приблизно 13 % орендарів “взагалі немає впевненості” в тому, що вони зможуть оплатити проживання наступного місяці. Ще близько 20 % висловили слабку надію на те, що все ж зможуть заплатити.

Про це пишуть і журналісти CNN. Вони відзначають, що втрата щотижневої допомоги в розмірі 600 доларів США позначиться на добробуті американців та їх здатності заплатити за оренду.

За даними опитування Бюро перепису населення, понад чверть громадян-орендарів заявили, що пропустили ці платежі минулого місяця або не мають впевненості, що зможуть вчасно сплатити іпотеку наступного місяця.

“Ніхто не виграє, і всі програють, якщо ми допустимо, щоб виплати допомоги з безробіття закінчилися без заміни. Сім’ї будуть виселені зі своїх будинків, бідність зросте, діти голодуватимуть, підприємства закриються, а економіка занепаде”, – вважає Ендрю Стеттнер, старший науковий співробітник The Century Foundation. Згідно з його оцінками, близько 25 мільйонів американців отримують виплати з федерального бюджету.

Як зазначає CNN, коли Конгрес США схвалив у березні пакет допомоги (включно з додатковими виплатами), законодавці вважали, що економіка швидко відновиться. Однак вона поки що демонструє ознаки ослаблення.

Так, кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, зросла минулого тижня вперше за чотири місяці. Понад 1,4 млн осіб подали початкові заявки, що на 109 тис. більше, ніж тижнем раніше.

Крім того, 975 тисяч осіб вперше подали заявки на допомогу в рамках програми, запущеної Конгресом наприкінці березня для тимчасової підтримки фрілансерів і незалежних підрядників (це на 20 тис. більше в порівнянні з попереднім тижнем).