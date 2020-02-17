У конкурсі з відбору прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на одне місце претендує 59 осіб.

Про це у Facebook написав голова САП Назар Холодницький.

Так, 15 лютого завершився прийом документів для участі в конкурсі.

“Це вже четвертий конкурс… Цьогоріч за 11 посад прокурорів САП змагатимуться 650 кандидатів. Простий математичний підрахунок показує, що це 59 претендентів на одну посаду. На минулих конкурсах кількість кандидатів варіювалась від 283 до 390 осіб (11, 18 та 40 кандидатів на місце відповідно)” – написав Холодницький.

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Свої документи в САП подали 111 жінок і 539 чоловіків. Кількість жінок-кандидатів в порівнянні з минулим конкурсом збільшилася майже вдвічі (50 проти 111).

На конкурс в САП подали документи не тільки кадрові прокурори, а й люди, які ніколи не були пов’язані з прокурорської діяльністю:

375 кандидатів – працівники прокуратури;

275 – зовнішні кандидати, зокрема 121 особа – це адвокати, юристи підприємств, установ, організацій;

17 – працівники юридичних навчальних закладів;

11 – працівники судів.

“Змінити свою кар‘єру вирішили 68 слідчих різних органів. Підтримувати публічне обвинувачення в суді у справах топ-корупції хочуть: 38 детективів НАБУ, 11 слідчих Нацполіції, 10 – ДБР, 6 – податківців, 3 – слідчих органів безпеки”, – підкреслив Назар Холодницький.