Про це повідомив  журнал Hypebeast.

“Real Dogpper”- меню для собак, розроблене американською компанією Burger King і виробником корму для домашніх тварин Harim Pet Food.

Фото: Burger King

Меню містить якісні інгредієнти, які можна споживати людині, натомість в ньому немає штучних консервантів, а страви приготовані з білкової яловичини  з вівсом.

Зокрема, тваринам запропонують спеціальний класичний Whopper (фірмовий гамбургер Big Burger, – ред), але без соусів, а також кісточку зі смаком смаженого на грилі м’яса. 

“Burger King націлений на те, щоб надати споживачам найкращу їжу. Я сподіваюся, що Burger King допоможе людям розділити щастя зі своїми домашніми тваринами” , – сказав генеральний директор мережі в Кореї Ен Чжу Мун.