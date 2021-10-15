Американська мережа ресторанів швидкого харчування Burger King у співпраці з виробником корму для домашніх тварин Harim Pet Food запустила в Південній Кореї меню для собак - Real Dogpper.

Про це повідомив журнал Hypebeast.

“Real Dogpper”- меню для собак, розроблене американською компанією Burger King і виробником корму для домашніх тварин Harim Pet Food.

Меню містить якісні інгредієнти, які можна споживати людині, натомість в ньому немає штучних консервантів, а страви приготовані з білкової яловичини з вівсом.

Зокрема, тваринам запропонують спеціальний класичний Whopper (фірмовий гамбургер Big Burger, – ред), але без соусів, а також кісточку зі смаком смаженого на грилі м’яса.

“Burger King націлений на те, щоб надати споживачам найкращу їжу. Я сподіваюся, що Burger King допоможе людям розділити щастя зі своїми домашніми тваринами” , – сказав генеральний директор мережі в Кореї Ен Чжу Мун.