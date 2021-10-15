Про це повідомив журнал Hypebeast.
“Real Dogpper”- меню для собак, розроблене американською компанією Burger King і виробником корму для домашніх тварин Harim Pet Food.
Меню містить якісні інгредієнти, які можна споживати людині, натомість в ньому немає штучних консервантів, а страви приготовані з білкової яловичини з вівсом.
Зокрема, тваринам запропонують спеціальний класичний Whopper (фірмовий гамбургер Big Burger, – ред), але без соусів, а також кісточку зі смаком смаженого на грилі м’яса.
“Burger King націлений на те, щоб надати споживачам найкращу їжу. Я сподіваюся, що Burger King допоможе людям розділити щастя зі своїми домашніми тваринами” , – сказав генеральний директор мережі в Кореї Ен Чжу Мун.
- Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував заборонити вживання м’яса собак у країні. Щорічно корейці з’їдають до 1 млн собак.