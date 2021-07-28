В Королівстві Бутан (Гімалаї) за тиждень проти коронавірусу вакцинували 90% населення. Це найвищий показник вакцинації у світі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Королівство розташоване високо в Гімалаях між Індією та Китаєм. Населення – понад 770 тисяч осіб.

20 липня в королівстві розпочалася кампанія з введення другої дози вакцини. Протягом кількох місяців в країну доставляли вакцини, створили місце для їх зберігання, а також – логістичну систему для швидкої доставки населенню.

За даними ЮНІСЕФ, в столиці королівства, Тхімпху, до вівторка, 28 липня, було вакциновано 480 тисяч з 530 тисяч населення. Це найшвидша кампанія з вакцинації під час пандемії.

Загалом, в Бутані населенню ввели 550 тисяч доз вакцин AstraZeneca проти коронавірусу. Вакцини передала Індія в березні та квітні цього року. Їх вводили, як першу дозу. Через виникнення та поширення нового штаму коронавірусу, країна не змогла допомогти Бутану із другими дозами. Тому, в королівстві отримали 500 тисяч доз вакцин Moderna з США в рамках глобальної ініціативи COVAX. Данія передала 250 тисяч доз вакцин AstraZeneca, а Китай – 50 тисяч доз вакцин Sinopharm. Ще королівство має отримати понад 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca від Хорватії, Болгарії та інших країн.

З логістикою вакцин на місці допомагають представники ЮНІСЕФ.

В королівстві наразі вакциновано все населення віком старше 18 років. Їм на вибір пропонували вакцини Moderna та AstraZeneca. Понад 2 тисячі дітей віком від 12 до 17 років було вакциновано Pfizer. Наприкінці року в країну мають доставити 200 тисяч доз вакцин Pfizer, які планують використати для вакцинації дітей.