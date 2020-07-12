У нічному клубі в селищі Козин Київської області персонал і більш ніж 500 відвідувачів перебували без засобів захисту, поліція виписала штраф власникам закладу.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

“Працівники поліції склали два адміністративних протоколи відносно адміністратора нічного клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що санкція передбачає покарання від 34 до 170 тисяч гривень.