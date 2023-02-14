В країнах Європи активно діє російська шпигунська мережа, яка зараз зосередилась на нейтралізації шляхів постачання західної зброї в Україну.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Черняка.

За словами Андрія Черняка, одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Саме тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ.

“Це і їхні відкриті пропагандистські рупори, такі як “russia today”, так й інші, більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії”, – розповів Андрій Черняк.

За словами представника української розвідки, останнім часом російська шпигунська мережа зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери.

Андрій Черняк зазначив, що Росію цікавить вся Європа як “зона впливу”. На його думку, якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому, РФ піде далі.

“І ми знаємо, що Путін мав такі плани перед повномасштабним вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Зазначимо, що раніше у розвідці наголошували, що Російська Федерація не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Представник ГУР заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона “намагається знайти слабкі місця в обороні України”. Проте, Андрій Черняк наголосив, що, за інформацією розвідки, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій.

За його словами, головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України. Крім того, Андрій Черняк зауважив, що у Росії не вистачає високоточної зброї.