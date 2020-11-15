Під час місцевих виборів в Краматорську біля однієї з виборчих дільниць обстріляли мікроавтобус. Попередньо, машину обстріляли зі зброї для пейнтболу.

Про це йдеться в повідомленні міського відділу поліції Краматорська.

Повідомляється, що до поліції звернувся водій автомобіля “Газель”, який стояв біля однієї з дільниць.

“Чоловік пояснив, що о 12:25 до нього під’їхали невідомі і почали стріляти маркерами з фарбою. Зазначений факт зареєстровано. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Як зазначає громадянська мережа ОПОРА, чоловік в Балаклаві вискочив з-за будівлі школи №30 і зробив 23 постріли кулями з фарбою в припаркований автобус.

На цій автівці розвозили членів ДВК до дільниць, де вони зможуть проголосувати за місцем своєї реєстрації. На той момент в автомобілі знаходився тільки водій. Він повідомив, що окрім особи, котра здійснила постріли кулями з фарбою, була ще одна особа, що знімала це на мобільний телефон.

Фото: ОПОРА