У Кременчуці від пневмонії, спричиненої коронавірусною хворобою COVID-19, помер 84-річний чоловік.

Про це повідомив міський голова Кеременчука Віталій Малецький у Facebook.

“Починаємо день з сумної новини. У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом, – написав він.

Малецький уточнив, що помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня. Був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення ЛІЛ “Кременчуцька”. ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат.

За його словами, похоронні заходи відбудуться згідно з настановами МОЗ. “Наші комунальники всім забезпечені і готові до такої ситуації”, – додав мер.