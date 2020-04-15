Про це повідомив міський голова Кеременчука Віталій Малецький у Facebook.
“Починаємо день з сумної новини. У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом, – написав він.
Малецький уточнив, що помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня. Був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення ЛІЛ “Кременчуцька”. ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат.
За його словами, похоронні заходи відбудуться згідно з настановами МОЗ. “Наші комунальники всім забезпечені і готові до такої ситуації”, – додав мер.
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