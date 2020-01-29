Спікер Президента Росії Дмитро Пєсков не зміг точно відповісти, чи запрошують Президента України Володимира Зеленського на святкування 9 травня до Москви.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

“Мені потрібно це уточнити, я поки не готовий відповісти”, – сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про запрошення на заходи Володимира Зеленського.

У той же час спікер Володимира Путіна знову заявив, що нещодавні висловлювання Зеленського про Другу світову війну (звинувачення СРСР у розв’язанні війни – Ред.) “не викликають нічого, крім жалю і нерозуміння”.