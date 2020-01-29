Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.
“Мені потрібно це уточнити, я поки не готовий відповісти”, – сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про запрошення на заходи Володимира Зеленського.
У той же час спікер Володимира Путіна знову заявив, що нещодавні висловлювання Зеленського про Другу світову війну (звинувачення СРСР у розв’язанні війни – Ред.) “не викликають нічого, крім жалю і нерозуміння”.
- Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський визнав провину тоталітарного радянського режиму в розв’язанні Другої світової війни та Голокості.
- Під час спільного виступу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що глава Директорії УНР Симон Петлюра і польські солдати боролися за одну справу — тобто проти більшовиків.
- У свою чергу Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі заявив про “зниження градуса емоцій” в історичних питаннях між державами.