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У Кремлі пояснили, чому Путін і Зеленський не зустрілися в Єрусалимі

Президент України Володимир Зеленський не зустрічався в Єрусалимі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Четвер, 23 січня 2020, 21:37

Про це в коментарі російському агентству “ТАСС” повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

“Ні, не було (зустрічі. – ред.). Зеленський, на жаль, скасував свій приїзд на форум пам’яті жертв Холокосту”, – заявив Пєсков.

У коментарі іншому російському агентству він додав, що “лідери навіть не привітали один одного”.

Нагадаємо, що 23 січня в Ізраїлі відбувся Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

22 січня з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі в кулуарах форуму пам’яті Голокосту. Офіс президента України у відповідь заявив, що зустріч Путіна і Зеленського поки не запланована, але в Кремлі підтвердили таку можливість.

Нагадаємо, що делегація України вирішила поступитися своїми місцями  на  Всесвітньому  форумі  пам’яті  жертв  Голокосту  в Ізраїлі  тим,  хто  пережив  цю трагедію

  • Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував свій перший офіційний візит до Ізраїлю.
  • Народний депутат Володимир В’ятрович висловив думку, що Зеленський їде в Ізраїль в якості масовки для виступу Володимира Путіна.
Теги: Володимир Зеленський, Володимир Путін, Кремль

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