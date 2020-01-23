У Кремлі пояснили, чому Путін і Зеленський не зустрілися в Єрусалимі

Президент України Володимир Зеленський не зустрічався в Єрусалимі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це в коментарі російському агентству “ТАСС” повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

“Ні, не було (зустрічі. – ред.). Зеленський, на жаль, скасував свій приїзд на форум пам’яті жертв Холокосту”, – заявив Пєсков.

У коментарі іншому російському агентству він додав, що “лідери навіть не привітали один одного”.

Нагадаємо, що 23 січня в Ізраїлі відбувся Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

22 січня з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі в кулуарах форуму пам’яті Голокосту. Офіс президента України у відповідь заявив, що зустріч Путіна і Зеленського поки не запланована, але в Кремлі підтвердили таку можливість.