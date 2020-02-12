Спікер президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Дмитро Козак буде займатися в Кремлі "українським напрямом".

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

“Принаймні, я зараз можу констатувати, що так, Козак займається і буде продовжувати займатися на своїй новій посаді українськими справами і питаннями інтеграції”, – говорить Пєсков.

За словами спікера, точне формулювання в Кремлі зафіксують при розподілі обов’язків, оскільки вони поки “не формалізовані”.

В той же час Пєсков уточнив, що Козак не займатиметься інтеграцією Росії і України.

“Не Росії і України. У Росії багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно”, – заявив він.

Крім того, спікер повторив, що прохання про відставку Владислава Суркова в Кремлі не підписано.

“Ні, ми ж не оголошували про це”, – сказав він, відповідаючи на питання про відставку Суркова.