Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.
“Принаймні, я зараз можу констатувати, що так, Козак займається і буде продовжувати займатися на своїй новій посаді українськими справами і питаннями інтеграції”, – говорить Пєсков.
За словами спікера, точне формулювання в Кремлі зафіксують при розподілі обов’язків, оскільки вони поки “не формалізовані”.
В той же час Пєсков уточнив, що Козак не займатиметься інтеграцією Росії і України.
“Не Росії і України. У Росії багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно”, – заявив він.
Крім того, спікер повторив, що прохання про відставку Владислава Суркова в Кремлі не підписано.
“Ні, ми ж не оголошували про це”, – сказав він, відповідаючи на питання про відставку Суркова.
- Повернення Дмитра Козака в адміністрацію президента Росії – адміністрацію, в якій він грав одну із найважливіших ролей у початковий період президентства Володимира Путіна – тільки підкреслює те значення, яке в Кремлі збираються надавати вирішенню “українського питання”.