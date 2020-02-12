У Кремлі відреагували на пропозицію голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії відкрити водопостачання в анексований Крим в обмін на повернення Україні Донбасу.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

“Крим не може бути об’єктом будь-яких обмінів”, – заявив спікер президента Росії Дмитро Пєсков.

За словами спікера Путіна, кримський півострів вже забезпечується водою з Росії.

“Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання, на комерційній або на іншій основі, вони можуть бути розглянуті”, – додав він.

Також Пєсков вважає, що війна на Донбасі – це “внутрішньоукраїнська проблема”, а Російська Федерація “робить все можливе, щоб сприяти її врегулюванню”.

Крім того, спікер Кремля знову заявив, що Україна ніби повинна обговорювати питання Донбасу з “мешканцями Донбасу”.