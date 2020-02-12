Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.
“Крим не може бути об’єктом будь-яких обмінів”, – заявив спікер президента Росії Дмитро Пєсков.
За словами спікера Путіна, кримський півострів вже забезпечується водою з Росії.
“Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання, на комерційній або на іншій основі, вони можуть бути розглянуті”, – додав він.
Також Пєсков вважає, що війна на Донбасі – це “внутрішньоукраїнська проблема”, а Російська Федерація “робить все можливе, щоб сприяти її врегулюванню”.
Крім того, спікер Кремля знову заявив, що Україна ніби повинна обговорювати питання Донбасу з “мешканцями Донбасу”.
- Нагадаємо, що голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що відновив би водопостачання в анексованому Росією Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.