Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.
Уточнюється, що спікер Володимира Путіна прокоментував слова Президента України Володимира Зеленського про те, що розв’язання Другої світової війни двома тоталітарними режимами (спільний напад Німеччини і СРСР на Польщу в 1939 році – Ред.) в результаті призвело до трагедії Голокосту, відповідаючи на питання журналістів.
“Ми категорично не згодні з цією заявою. У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі від фашизму”, – заявив Пєсков.
У Кремлі вважають, що подібна заява є “образливою і помилковою з точки зору дідів”.
- Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський визнав провину тоталітарного радянського режиму в розв’язанні Другої світової війни та Голокості.
- Під час спільного виступу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що глава Директорії УНР Симон Петлюра і польські солдати боролися за одну справу — тобто проти більшовиків.
- У свою чергу Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі заявив про “зниження градуса емоцій” в історичних питаннях між державами.