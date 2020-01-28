Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

Уточнюється, що спікер Володимира Путіна прокоментував слова Президента України Володимира Зеленського про те, що розв’язання Другої світової війни двома тоталітарними режимами (спільний напад Німеччини і СРСР на Польщу в 1939 році – Ред.) в результаті призвело до трагедії Голокосту, відповідаючи на питання журналістів.

“Ми категорично не згодні з цією заявою. У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі від фашизму”, – заявив Пєсков.

У Кремлі вважають, що подібна заява є “образливою і помилковою з точки зору дідів”.