Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що запрошення президенту Туреччини Реджепу Ердогану в Крим "залишається в силі".

Про це повідомляє російської агентство “ТАСС”.

Уточнюється, що таким чином спікер Володимира Путіна відреагував на висловлену Ердоганом стурбованість з приводу становища кримських татар в анексованому Криму.

“Ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань з приводу кримських татар. Президент (Володимир Путін – Ред.) неодноразово пояснював реальний стан. Президент Ердоган має чинне запрошення від президента Путіна відвідати Крим і побачити всі, що називається, з першоджерела”, – сказав Пєсков .

Нагадаємо, що офіційна Анкара останнім часом неодноразово заявляла про свою позицію з приводу невизнання незаконної анексії українського півострова Крим Російською Федерацією.