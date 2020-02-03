Про це повідомляє російської агентство “ТАСС”.
Уточнюється, що таким чином спікер Володимира Путіна відреагував на висловлену Ердоганом стурбованість з приводу становища кримських татар в анексованому Криму.
“Ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань з приводу кримських татар. Президент (Володимир Путін – Ред.) неодноразово пояснював реальний стан. Президент Ердоган має чинне запрошення від президента Путіна відвідати Крим і побачити всі, що називається, з першоджерела”, – сказав Пєсков .
Нагадаємо, що офіційна Анкара останнім часом неодноразово заявляла про свою позицію з приводу невизнання незаконної анексії українського півострова Крим Російською Федерацією.
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