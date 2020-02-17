Про це повідомляє російське агентство “ТАСС“.

“Це нова ініціатива, і, звичайно, для того, щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік“, – сказав Пєсков.

В той же час в Кремлі вважають, що з терористами “потрібно розмовляти“.

“Наскільки ми розуміємо першоджерело, тобто Київ, автор цієї ініціативи як і раніше не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних республік Донбасу“, – підсумував спікер Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що місцеві українські вибори мають відбутися на Донбасі і в Криму восени 2020 року.